Божин — о голе в ворота ЦСКА: «Это будет одним из памятных голов в карьере»

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин высказался о голе в ворота ЦСКА (1:1) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что в его профессиональной карьере было много памятных голов и моментов.

«Конечно, приятно забить такому мастеровитому вратарю, как Игорь Акинфеев, и очень хорошей команде. Это будет одним из памятных голов в карьере», - приводит слова Божина «Чемпионат».

Напомним, что гол Божина в компенсированное ко второму тайму время принёс воронежскому клубу ничью.

29-летний футболист впервые отметился забитым мячом в этом сезоне, ему понадобилось провести 15 игр.