«Краснодар» назвал состав на центральную игру против «Зенита»

В центральном матче 15-го тура и, пожалуй, всего первого круга Премьер-лиги, лицом к лицу сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Рулевой краснодарской команды Владимир Ивич доверил место на поле с первых минут следующим исполнителям:

Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Стартовый свисток футболисты «Зенита» и «Краснодара» услышат в 19:30 по московскому времени. Следить за матчем на «Газпром Арене» во всех красках можно будет на страницах LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

На текущий момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Зенит» на два очка.