«Зенит» озвучил состав на битву против «Краснодара»

В главном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Краснодар». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Кержаков, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в случае победы «Зенит» обойдёт «Краснодар» и окажется на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.