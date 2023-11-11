«Локомотив» за две минуты не только отыгрался в матче с «Ахматом», но и повёл

В матче 15-го тура «Локомотив» принимает «Ахмат». В середине второго тайма столичная команда пропустила с пенальти после удара Мохамеда Конате, но за 10 минут до окончания основного времени перевернула ход игры. Постоянные атаки привели к голу Максима Глушенкова ударом головой в падении после короткого паса от Артёма Карпукаса. Следующая вылазка «железнодорожников» также стала результативной. Хозяева разыграли мяч до верного, и передачу справа к линии вратарской от Антона Миранчука замкнул Тимур Сулейманов.

Счет стал 2:1, «Локомотив» вышел на чистое пятое место, соперник - делит 13-е. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.