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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов: ЦСКА мог бы быть лидером РПЛ, если бы летом были сделаны приобретения

11 Ноября 2023 • 18:09 Комментировать
Факел
1:1
ЦСКА Москва

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о слабой трансферной кампании столичного клуба минувшим летом.

Специалист считает, что, чтобы рассуждать, кто виноват, необходимо знать, какая ситуация происходит внутри клуба.

«Мы же констатируем факты, вместо новичков на поле выходит своя молодежь. ЦСКА мог бы быть лидером РПЛ, если бы летом были сделаны приобретения», - приводит слова Чанова «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 11 ноября, подопечные Владимира Федотова на выезде сыграли вничью с «Факелом», упустив победу в компенсированное ко второму тайму время, но пока остались на третьей строчке в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов

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