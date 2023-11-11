Федотов — о поле в Воронеже: Оно одинаковое для всех

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии газона в на стадионе «Центральный» во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Факела» (1:1).

Специалист отметил, что поле одинаковое для всех, но обе команды созидали и создавали, а также проводили быстрые атаки.

«Всем нам хочется лучшего качества газона. И хозяева такого же мнения, поле заставляет совершать много ошибок в простых ситуациях», - приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что «армейцы» упустили победу благодаря голу защитника Сергея Божина в компенсированное ко второму тайму время.