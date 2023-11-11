«Ахмат» открыл счёт в матче с «Локомотивом» после удара с пенальти

В эти минуты «Локомотив» с «Ахматом» проводят матч 15-го тура Премьер-лиги. Только-только начался второй тайм, как грозненцы повели в счёте, но их гол был отменен. А вот момент в середине 45-минутке уже получился результативным по всем правилам. Иван Олейников ворвался в штрафную хозяев поля и упал в борьбе с опекуном. Это пенальти. Стандарт вызвался пробить Мохамед Конате и пробил в левый угол ворот, а голкипер бросился к другой штанге.

0:1 на табло, «Локомотив» делит шестое место со «Спартаком», соперник поднялся на 13-ю строчку. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.