​Директор «Факела» после ничьей с ЦСКА поблагодарил людей, которые готовили поле

В субботу «Факел» смог вырвать ничью в домашнем матче Премьер-лиги против ЦСКА (1:1). После игры спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов выразил благодарность людям, которые готовили газон к матчу.

Стоит напомнить, что после прошлой домашней игры «Факела» (против «Спартака» 28 октября) гости жаловались на плохое поле.

«Я не агроном, но хочу сказать, что поле точно лучше, чем в матче со «Спартаком». Огромное спасибо тем людям, кто готовил поле, они проделали огромную работу», - цитирует Котова ТАСС.

В следующем туре Премьер-лиги «Факел» будет играть против «Рубина» на выезде.