​«Девять человек в штрафной»: Уткин оценил тактику тренера «Ахмата»

В субботу вечером в чемпионате России проходит матч между «Локомотивом» и «Ахматом». Известный журналист Василий Уткин сказал несколько слов по поводу тактики, которую использует грозненская команда под руководством Мирослава Ромащенко.

«Какой остроумный план на игру придумал тактический гуру Мирослав Ромащенко! Просто девять человек в своей штрафной при первой опасности. Обезоруживает: бить некуда!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Локомотивом» и «Ахматом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.