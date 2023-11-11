Кудряшов ещё может сыграть в этом году

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о состоянии защитника воронежского клуба Фёдора Кудряшова, который получил перелом скуловой кости без смещения по итогам матча 14-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (2:1).

«Кудряшов, думаю, через две недели уже будет готов приступить к тренировкам в общей группе», - приводит слова Котова «Чемпионат».

Напомним, что 36-летний центральный полузащитник пополнил ряды воронежской команды в летнее трансферное окно, заключив контракт до конца нынешнего сезона. На его счету 13 игр во всех турнирах, в которых он не смог отметиться результативными действиями.