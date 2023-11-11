Защитник «Факела» Калинин — о матче против ЦСКА: Приятно не проигрывать, могли и выиграть

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА (1:1).

Игрок отметил, что приятно не проигрывать, но его могла быть и победа, и игроки находятся в хорошем настроении, но всё ещё впереди.

«Мы во втором тайме были заряжены, не хотели уступать. Мы заставили ЦСКА играть на отбой, это о многом говорит», - приводит слова Калинина «Матч ТВ».

Напомним, что воронежский клуб отыгрался благодаря голу Сергея Божина, который отличился в компенсированное ко второму тайму время после передачи Хызыра Аппаева.