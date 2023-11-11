У «Ахмата» 2 очка в последних 7 матчах — это худший показатель в РПЛ

Грозненский «Ахмат» неудачно проводит вторую часть первого круга чемпионата России.

Подопечные Мирослава Ромащенко не могут выиграть в РПЛ на протяжении семи последних матчей. Предыдущая победа команды случилась в самом начале сентября — в седьмом туре был повержен «Урал» (1:0).

После этого «Ахмат» проиграл «Балтике», «Рубину», «Ростову», «Зениту» и «Факелу», а также сыграл вничью с «Краснодаром» и «Динамо». Таким образом, грозненцы набрали всего два очка, что является худшим показателем на данном отрезке среди всех команд элитного дивизиона.

На данный момент «Ахмат» проводит выездную встречу с «Локомотивом». Текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ доступна по ссылке.