​Черчесов присутствует на матче «Локомотива», но теперь без клубного шарфа

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов недавно посетил московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). Тогда на Черчесове был надет клубный шарф «железнодорожников», а позже он добавил в своё одеяние и клубный шарф «красно-белых». В субботу Черчесов снова присутствует на стадионе «Локомотива», только теперь без клубного шарфа.

«Локомотив» играет против «Ахмата» в рамках пятнадцатого тура чемпионата России. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что Станислав Черчесов в настоящий момент не имеет тренерской работы.