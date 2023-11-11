Игроки «Локомотива» чуть не подрались между собой во время игры с «Ахматом»

Защитники московского «Локомотива» Наир Тикнизян и Лукас Фассон повздорили между собой в матче против грозненского «Ахмата».

После ошибки в одном из эпизодов Тикнизян и Фассон начали предъявлять претензии друг другу, а после начали толкаться. Однако до драки дело не дошло, футболистов сразу принялись разнимать одноклубники и главный арбитр встречи Евгений Кукуляк.

Матч «Локомотив» - «Ахмат» продолжается в эти минуты. На текущий момент счет в игре не открыт – 0:0. За всеми событиями встречи можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.