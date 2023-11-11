В «Факеле» довольны ничьёй с ЦСКА

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором воронежский клуб на своём поле сыграл вничью с московским ЦСКА со счётом 1:1.

«Довольны, как проявила себя команда в матче с ЦСКА. Конечно, и работой Ташуева тоже довольны», - приводит слова Котова «Чемпионат».

Напомним, что уже на десятой минуте «армейцы» вышли вперёд вперёд благодаря дальнему удару Виктора Давилы, а в компенсированное ко второму тайму время отличился Сергей Божин.

Подопечные Сергея Ташуева занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков.