Пятибратов: Надо отдать должное «Факелу»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о прошедшем матче 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором воронежский клуб на своём поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

Специалист отметил, что нужно отдать должное «Факелу», ведь ЦСКА является серьёзной командой. Он считает, что его бывший клуб доминировал во втором тайме, поэтому и удалось сравнять счёт.

«По этой игре ничья — наиболее справедливый результат. Я бы не говорил, что ЦСКА что-то делал не так — это «Факел» заставил их очень низко обороняться. Это их заслуга», - приводит слова Пятибратова «Чемпионат».

«Факел» закрепился на десятой строчке в турнирной таблице.