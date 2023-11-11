Газинский ударил по лицу игрока «Крыльев Советов»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский получил красную карточку в матче с «Крыльями Советов».

В компенсированное время встречи игрок «Урала» подошел к сидевшему на газоне Роману Ежову и начал агрессивно предъявлять какие-то претензии, после чего совершил тычок в лицо нападающему самарцев. Главный арбитр матча Артём Любимов смог предотвратить более серьезную драку и показал прямую красную карточку Газинскому.

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги завершился победой «Крыльев Советов» над «Уралом» со счетом 3:1.

В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Локомотивом», а екатеринбургский коллектив встретится с «Краснодаром».