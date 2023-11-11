​Игрок «Факела» Божин после ничьей с ЦСКА оценил качество поля

В конце октября «Факел» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 2:0. После той игры спартаковцы жаловались на качество футбольного поля – из-за осадков травяное покрытие оставляло желать лучшего. Спустя две недели «Факел» принимал ЦСКА и добился ничьей 1:1, забив гол в концовке. Защитник воронежской команды после игры дал комментарий по поводу качества поля.

«Что касается поля, то, конечно, оно значительно лучше. Наши агрономы сделали всё возможное, и сегодня, думаю, поле было хорошим, спасибо им за это. Качество поля сильно зависит от погоды, поэтому неизвестно, что будет дальше», - цитирует Божина ТАСС.

Следующий матч чемпионата России «Факел» проведёт в воскресенье, 26 ноября, - против «Рубина» на своём поле.