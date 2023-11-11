Ташуев: «Триллер такой, 30 секунд до конца, но было весело»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- С учетом того, как складывалась игра, довольны ли вы сегодня результатом?

- Больше вторым таймом. В первом тайме мы плохо играли в начале. Я говорил ребятам, что ЦСКА опасен в первые 15-20 минут. Хорошие скорости, хорошие исполнители, хорошие в плане одержимости борьбой, надежности, изматывают борьбой. К сожалению, мы проиграли единоборства, там дважды обыграли наших футболистов обороны, пропустили гол. То, что хотели, и сделали. Потом, правда, моменты были, мог забить головой Марков, хотя и момент Облякова тоже. В перерыве внесли коррективы, поговорили с ребятами, как надо играть. Второй тайм? Имели большое преимущество, фактически не выпускали соперника с его половины поля. Были моменты, было давление хорошее. Поле сложное. Вовремя вышел Максимов, мы влево сдвинули Аппаева, это сработало, доставка, и забили гол хороший. Триллер такой, 30 секунд до конца, но было весело.

- Вы сказали, что внесли коррективы, и это позволило во втором тайме провести игру лучше. В чем были эти коррективы, как вы изменили игру в перерыве?

- Нужно было стать более агрессивными в плане отбора мяча, усилить прессинг и правильно располагаться центральным хавбекам, потому что у нас центральный хавбек в первом тайме начал разбрасываться и был один в центральной зоне. Мы подборы проигрывали, и игра не вязалась, больше по флангам и так далее. Указали, чтобы он вернулся на позицию, потому что он начал выбрасываться по всему полю. Здесь нужно правильно играть. Он вернулся на позицию, и стало легче.

- В матчах с «Оренбургом», «Ахматом» и ЦСКА «Факел» добивается результата после 90-й минуты. В чем здесь секрет, если он есть?

- Специально, чтобы всем было весело. Я, конечно, шучу. Да нет, секрета нету, мы стараемся. Ничейный результат. Жалко, что поздно забили, то есть, мы всегда хотим выигрывать. И не только хотим, но еще ментально. У ребят все меняется в лучшую сторону, на последних секундах бились за победу. Видимо, психология меняется, больше это психология, конечно. И физически команда хорошо готова в целом. Стабильность видна по всем цифрам и показателям. И визуально она имеет хороший уровень работоспособности.