Нападающий «Факела» Альшин: Мы полностью переиграли ЦСКА во втором тайме

Нападающий воронежского «Факела» Ильнур Альшин подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА, который завершился вничью со счётом 1:1.

Форвард отметил, что его команда полностью переиграла «армейцев» во втором тайме.

«ЦСКА просто обивался в конце. Думаю, мы заслужили этот результат. Гол они забили неожиданный. Их гол получился из ничего: просто попал, но красиво», - приводит слова Альшина «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» смог отыграться в компенсированное ко второму тайму время благодаря голу защитника Сергея Божина. У «армейцев» же отличился Виктор Давила.