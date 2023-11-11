Федотов: «Да, играли по счёту»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Почему не удалось удержать победный счет?

- Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной площади, пропустили гол. Дали сделать доставку, там все было просто. Нужно было просто доиграть с футболистом.

- У ЦСКА уже не первый матч, когда в концовке упускаете победный счет. Совсем недавно был матч со «Спартаком». Вы видите в этом какую-то тенденцию или общую черту этих упущенных результатов?

- Понятно, что где-то это кроется. Наверное, это немного в недостатке длины скамейки. Нужно было, возможно, усилить среднюю линию, чтобы зацепиться, может быть, за мяч, побольше его контролировать на этом поле.

- Во втором тайме у ЦСКА хуже получалось по сравнению с первым выходить в атаки. Верно ли говорить, что это была строгая игра по счету?

- Да, играли по счету. Мы как раз об этом говорим, что не хватило вот этой более комбинационной игры, заставить соперника подвигаться без мяча. Более, скажем, логических завершений наших комбинаций. Этого, наверное, не хватило во втором тайме.

- Выход Агапова вместо Чалова был довольно неожиданным. С каким заданием выходил Агапов на концовку матча?

- Во-первых, рост при стандартах. Федя подустал, нужно было цепляться за мяч.

- Результат справедливый сегодня?

- Раз он состоялся, 1:1, значит, справедливый. Мы не смогли сохранить концентрацию до конца матча. Отдадим должное сопернику, он до конца нагнетал. Не скажу, что он создавал очень опасные моменты, тем не менее, это давление привело к забитому голу.