Защитник «Факела» Кудряшов рассказал о своём состоянии

Защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов рассказал о своём состоянии.

Напомним, что 36-летний футболист получил перелом скуловой кости без смещения во время матча 14-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (1:2).

«Надеюсь, вернусь к тренировкам после выходных. Чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь», - приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

В текущем сезоне экс-игрок сборной России, который пополнил ряды воронежской команды в летнее трансферное окно, принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.