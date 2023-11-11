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Лещук — о матче против «Оренбурга»: Не было какой-то особенной подготовки к этой игре

11 Ноября 2023 • 16:33 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
Через 22 ч. 20 мин.

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга».

Вратарь отметил, что у «бело-голубых» не было какой-то особенной подготовки к этой игре, ведь за каждую победу дают три очка, которые важны для турнирного положения.

«Наша задача сейчас – научиться побеждать команды, которые не идут в лидерах, и, конечно, не упускать победу в играх, когда мы ведем в счёте», - приводит слова Лещука официальный сайт «Динамо».

Напомним, что игра состоится завтра, 12 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени. 

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