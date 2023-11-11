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Ромащенко назвал установку команде перед матче с «Локомотивом»

11 Ноября 2023 • 16:33 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Ахмат
1 1.87 X 3.85 2 4.10
2-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- По изменениям, которые произошли, их несколько в стартовом составе. Связаны они с «Локомотивом» или тем, что какие-то ваши установки по-другому нужно выполнять на поле? Швец, наверное, сегодня будет играть в опорной зоне, верно?

- Мы изучали, безусловно, «Локомотив», равно как и все команды, с кем нам предстоит встречаться. Поэтому мы отталкивались при подготовке к этому матчу от характеристик, ведения игровой модели игры соперника, подстраивали их под нашу игру. Соответственно, момент готовности, которая есть у того или иного игрока, выбор связан тоже с этим. Самое важное для меня и штаба - то, что у команды есть четкое понимание, стопроцентная фокусировка. Было сказано ребятам, я могу это в эфире произнести, что по большому счету одно только выражение, что если его охарактеризовать: нужно сделать всё и отдать все силы на поле, чтобы добиться сегодня положительного результата и уехать домой с положительным результатом.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат

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