Ромащенко назвал парадоксом плохие результаты «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Уже семь матчей без побед, неприятная серия. Что все-таки надломилось и сломалось? В чем вы видите проблему, как ее решить?

- Сейчас у нас после «Рубина» такая серия началась, которая до сих пор продолжается. Мы пытаемся очень много анализировать и работы проводить для того, чтобы устранить вот эти моменты, которые мешают нам. Потому что до этого была серия из десяти матчей, где было одно поражение. Если не брать «Зенит», где мы в Кубке по пенальти проиграли. Поэтому и к сожалению или к счастью, команда - это живой процесс и организм. Что-то у нас чуть-чуть пошло не так, поэтому сейчас все дни, которые у нас были до игры с «Локомотивом», мы старались проводить в полной концентрации и полной боевой готовности, с четким пониманием того, что нам предстоит сделать командой.

- Что-то меняется в вашей речи перед тем, как вы команду отправляете на поле? Может быть, в плане там зацепов за мотивацию, за психологию?

- Вы знаете, у нас с момента нашего прихода в клуб, у нас всё выстроено на достаточно высоком профессиональном уровне, это касается и подготовки к тренировочному процессу, подготовки к сопернику, анализа тактических моментов. Это процесс, который очень нравится ребятам, они прям живут этими днями. По большому счету у нас ничего не меняется, не меняется тон ни в одну, ни в другую сторону, мы так же уверены в себе, также сконцентрированы и целенаправленные. Другое дело, что есть вещи, которые, к сожалению, очень трудно объяснить. Наверное, так бывает, парадоксы. Когда ты делаешь всё настолько по организации, планированию, проведению, дисциплине, которая есть в команде, по отношению к делу, делаешь всё на самом высоком уровне, но вот происходят такие вещи, которые, наверное, никогда не смогут объяснить в любых тренерских школах, академиях и так далее. Я думаю, что для меня лично и команды это такой неоценимый тренерский опыт, который мы получаем. Команда получает тоже опыт. Соответственно, мы должны этот путь все вместе пройти. Я уверен, мы его пройдем.