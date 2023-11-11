​«Факел» проиграл лишь один из восьми матчей РПЛ при Ташуеве

В сентябре «Факел» сменил главного тренера – команду принял Сергей Ташуев. С тех пор воронежская команда провела в чемпионате России восемь матчей. Только в одном из них «огнеопасные» проиграли – «Рубину» (0:1). В остальных семи играх Премьер-лиги при Ташуеве «Факел» добился четырёх побед при трёх ничьих.

Напомним, что в субботу «Факел» добился ничьей в домашнем матче чемпионата России против ЦСКА – 1:1. Сравнять счёт воронежцам удалось уже на последних минутах.

В следующем туре Премьер-лиги «Факел» будет играть против «Рубина» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 26 ноября.