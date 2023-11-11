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В «Локомотиве» сообщили о желании вернуть Алексея Миранчука

11 Ноября 2023 • 16:21 Комментировать

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Спортивный функционер отметил, что у руководства есть такое желание, но вопрос возвращения зависит от желания всех сторон.

«Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание», - приводит слова Ульянова «Спорт-Экспресс».

Контракт 28-летнего футболиста с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

В текущем сезоне Миранчук провел на поле всего 105 минут. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Дмитрий Ульянов Алексей Миранчук ещё теги
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