В «Локомотиве» сообщили о желании вернуть Алексея Миранчука

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Спортивный функционер отметил, что у руководства есть такое желание, но вопрос возвращения зависит от желания всех сторон.

«Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание», - приводит слова Ульянова «Спорт-Экспресс».

Контракт 28-летнего футболиста с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

В текущем сезоне Миранчук провел на поле всего 105 минут.