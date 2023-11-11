Галактионов: «Мы в себе уверены, уверены в том, что мы делаем»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Так вышло, что у «Локомотива» сейчас такая самая безвыигрышная серия при вас. Чем вы это объясняете? Как это с командой проговаривается?

- Есть много моментов в игре, которые пока, к сожалению, не удается реализовать. Но мы над этим работали в этот отрезок времени. С одной стороны, хорошо, что эти моменты есть в игре, есть от чего отталкиваться. Мы в себе уверены, уверены в том, что мы делаем, команда не шарахается и самое главное не отказывается от своего направления играть, выходить и добиваться победы.

- Что касается изменений в составе, их несколько, но, прежде всего, интересно, что Баринов дисквалифицирован, а появляется только что восстановившийся Карпукас. Нет опасений за эту зону сегодня на поле?

- Мы все понимаем прекрасно уровень как игрока Карпукаса, который может выходить из-под давления, который обладает хорошим первым пасом для начала атаки. Именно такие игроки нам сегодня нужны, как и Митай, которые выходят в стартовом составе. Это выход из-под давления, который сегодня, на наш взгляд, будет очень важным. Это те игроки, которые способны привнести сегодня этот компонент в игру.

- То есть, опасное место у «Ахмата», это как раз давление, которое он создает. А в чем слабое?

- Вы правильно отметили, что команда соперника такая агрессивная, дисциплинированная, боевитая, которая в разные отрезки турнирной таблицы испытывает, но мы ожидаем очень тяжелого матча. Самое главное, что мы нацеливаем нашу команду, наших ребят в этих компонентах игры превзойти соперника. Но еще раз говорю, мы отталкиваемся от своего качества игры.

- С тех пор, как вы ушли из Грозного, у вас три победы в трех матчах. Это совпадение?

- Я даже над этим не задумывался. Еще раз с большим уважением к команде, клубу, руководству клуба и коллегам, тренерам, которые работают. Сегодня есть задача, которую нам надо решать и двигаться дальше по турнирной таблице.