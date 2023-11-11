У ЦСКА худший показатель сезона РПЛ по упущенным очкам

ЦСКА в субботу огорчил армию своих болельщиков. Пропустив в добавленное ко второму тайму время, команда Владимира Федотова добилась лишь ничьей в гостях у «Факела» - 1:1.

Как сообщают специалисты из Opta, в нынешнем чемпионате России ЦСКА упустил 11 баллов в матчах, по ходу которых лидировал в счёте. Это худший показатель сезона РПЛ.

ЦСКА вёл в счёте в 11 из 15 матчей первого круга чемпионата России. При этом «армейцы» смогли выиграть только шесть таких матчей.

Следующий матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 25 ноября, – против «Динамо» на своём поле.