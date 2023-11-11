«Факел» набрал очки в шестом матче РПЛ подряд

Воронежский «Факел» вырвал ничью в матче 15-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Игра завершилась со счетом 1:1, а решающий мяч подопечные Сергея Ташуева смогли забить только в компенсированное время второго тайма.

Благодаря ничьей с ЦСКА воронежцы продлили свою беспроигрышную серию в рамках РПЛ до шести матчей. Стоит сказать, что в этих встречах «Факел» смог одержать четыре победы и дважды сыграл вничью.

На текущий момент команда Ташуева находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 19 зачетных баллов.

В следующем туре РПЛ «Факел» встретится с казанским «Рубином» (26 ноября).