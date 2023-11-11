​ЦСКА завершил вничью 5 подряд гостевых матчей РПЛ

В субботу ЦСКА проводил гостевой матч 15-го тура чемпионата России против «Факела». Команда Владимира Федотова смогла забить быстрый гол, но на последних минутах «армейцы» упустили победу – ничья 1:1.

Таким образом, серия ЦСКА из ничьих на выезде в чемпионате России достигла пяти матчей. Началась эта серия ещё в конце лета, и на текущую минуту она включает в себя такие игры:

«Оренбург» - ЦСКА 1:1;

«Ростов» - ЦСКА 3:3;

«Спартак» - ЦСКА 2:2;

«Рубин» - ЦСКА 0:0;

«Факел» - ЦСКА 1:1.

Следующий гостевой матч чемпионата России ЦСКА проведёт 10 декабря – против «Краснодара».