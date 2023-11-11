Аппаев: «Хотелось бы чтобы игра продолжалась еще хотя бы 10 минут, мы бы додавили соперника»

Лучший футболист матча «Факел» - ЦСКА Хызыр Аппаев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень тяжелый матч, вы лучший в этой игре. Как она вам? Тем более, что вы совсем недавно получили травму.

- Не считаю себя лучшим, вся команда билась. Соперник был очень сильный, я думаю, самый такой неудобный для нас. Но мы играли на равных. Хотелось бы чтобы игра продолжалась еще хотя бы 10 минут. Я думаю, мы бы додавили соперника.

- «Факел» в каждой игре с «Оренбургом», «Ахматом» и сейчас с ЦСКА забивает после 90-й минуты. В чем секрет?

- Всё просто. Мы просто играем всегда до последней минуты и последней секунды.