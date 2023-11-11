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Тихонов: «Валерий Карпин против «Спартака» — всегда интересно»

11 Ноября 2023 • 16:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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12.11 19:30

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».

Эксперт отметил, что в прошлом туре «Спартак» в меньшинстве играл не хуже «Локомотива», к тому же после травмы вернулся нидерландский нападающий Квинси Промес.

«Интересно будет посмотреть противостояние «Спартака» с «Ростовом». Плюс Валерий Карпин против «Спартака» — всегда интересно! «Ростов» набрал неплохую форму сейчас», - приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Напомним, что игра состоится завтра, 12 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени. 

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