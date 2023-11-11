У ЦСКА одна победа в восьми гостевых матчах РПЛ

Сегодня, 11 ноября, ЦСКА не смог одержать победу над «Факелом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами, которая прошла в Воронеже, завершилась со счетом 1:1. Решающий гол был забит «Факелом» на 90+4 минуте матча.

Таким образом, для ЦСКА эта гостевая игра стала уже седьмой в РПЛ, в которой команда Владимира Федотова не смогла одержать победу. Последний раз «армейцы» выигрывали на выезде во 2-м туре, сумев переиграть «Ахмат» (3:2).

Стоит сказать, что за восемь гостевых матчей у ЦСКА всего два поражения, а остальные пять поединков завершились вничью.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 25 очков.