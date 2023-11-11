«Факел» опять не сдался ЦСКА: чудо-гол Давилы Воронеж перекрыл на третьей добавленной минуте

ЦСКА и «Факел» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 15-го тура РПЛ состоялся 11 ноября на стадионе «Центральный».

Битва ЦСКА и «Факела» ожидалась особо. «Армейцы» в последнее время хороши – в РПЛ не проигрывают с середины августа, нанесли единственное поражение «Краснодару», вырвались на третье место. Но «Факел» демонстрирует форму ещё более мощную, у скромного Воронежа за последние пять туров РПЛ четыре победы и ничья с «Динамо», Ташуев провёл феноменальную работу. А тот же ЦСКА обыгрывали совсем недавно – в начале октября, правда, в Кубке России и по пенальти.

Федотов выпустил абсолютно всех основных футболистов, на которых мог рассчитывать. Запас ЦСКА смотрелся очень пусто: Тороп, Агапов, Лукин, Рядно, Ермаков, Кисляк. Зато основа начала ярко, уже на 10-й минуте случился супергол. В центре поля получил пас Давила от Облякова, после чего сделал рывок, убежал от Мастерного, не стал слишком приближаться к воротам и метров с 25 пальнул точно в «девять». Беленов вышел из ворот, прыгнул, но не помешал случиться этому шедевру – 0:1.

Прошло ещё десять минут, и теперь уже настала очередь «Факела». Перехватили пас Чалова в центре поля, развернулась контратака с левого края. Аппаев вырезал подачу на линию вратарской, где Марков перевисел Набабкина и пробил в угол. Акинфеев даже не дёрнулся, но мяч проскакал рядом со штангой. Перед самым перерывом Евгений вновь мог записать свою фамилию на табло: Магаль создал панику острой подачей от угла поля, отскок выиграл Марков и пробил метров с шести. Опаснейший удар на линии накрыл Игорь Акинфеев.

Выпускать Федотову было некого, в перерыве свежести не добавилось, а «Факел» почувствовал запах крови и стал давить. Магаль сам опасно навесил, и сам же прибежал на подбор, пробив под перекладину с линии штрафной площади. Вновь Акинфеев сыграл выше всяких похвал. Следующий кросс Руслана тоже вызвал панику в штрафной площади ЦСКА, серию рикошетов и удар Якимова с близкой дистанции. Слабовато боднул мяч Вячеслав – Игорь Акинфеев вновь выиграл эпизод у атакующей стороны.

Неплохие моменты «Факел» смазал, что команду подкосило. Давление постепенно сошло на нет, а ЦСКА уверенности не терял – оборонялся спокойно. В середине тайма Федотов даже решился на первую замену, выпустив Ермакова вместо Давилы. Форвардов стало меньше, свободных зон – тоже. ЦСКА толково сыграл на удержание счёта, но не прервал ударную серию «Факела».

На 93-й минуте оборона ЦСКА всё-таки дала сбой, упустив Аппаева. Хызыр убежал по левому флангу и навесил, а Божин точно пробил с линии вратарской площади - 1:1. Ничья - «армейцы» так и не отыгрались за два поражения в Кубке России этого сезона.