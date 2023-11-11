​Деменко ожидает ничьей в матче «Зенит» - «Краснодар»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко сказал несколько слов о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в Премьер-лиге.

По мнению Деменко, важным моментом будет то, кто сможет открыть счёт в этом матче. Бывший футболист отметил, что если первым забьёт «Зенит», «Краснодару» будет сложнее. При этом Деменко склоняется к ничейному исходу встречи.

«А так я, конечно, склоняюсь больше всё-таки к ничейному результату», - такими словами завершил Деменко свой комментарий для Metaratings.

Матч «Зенит» - «Краснодар» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.