Дзюба – в основе «Локомотива» на матч с «Ахматом»

В одном из субботних матчей 15-го тура чемпионата России «Локомотив» будет принимать «Ахмат». Рулевой московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Митай, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Отметим, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек.

Матч между «Локомотивом» и «Ахматом» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.