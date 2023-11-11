Футбольный эксперт Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Краснодар» очень высоко залез и слезать с вершины не хочет. «Зенит» практически догнал их, так что сегодня будет игра на три результата. Понятно, что «Зенит» играет дома при своих болельщиках. Плюс последние игры питерцы провели неплохо, а «Краснодар» начинает спотыкаться. Команда пропускает необязательные голы и растеряла гандикап очков. Если «Краснодар» не проиграет и уйдёт на зимнюю паузу лидером, то у «Зенита» будут большие проблемы весной. Но если питерцы победят и уйдут на перерыв на первом месте, то их уже никто не догонит. Вообще, у «Зенита» состав гораздо сильнее, чем у «Краснодара». Но состав «Краснодара» перспективнее», - сказал Орещук.

Матч «Зенит» - «Краснодар» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.