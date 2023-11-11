Бородюк: Матч с «Зенитом» станет определяющим для «Краснодара»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о предстоящем матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Краснодар».

«Я думаю, это главный матч первого круга. Мне кажется, особенно для «Краснодара». Готовы ли они бороться за золото или нет. Этот матч для них станет определяющим», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».

По мнению специалиста, если «быки» смогут показать уверенную игру, тогда можно будет вести разговоры о борьбе за золотые медали чемпионата.

Игра «Зенита» и «Краснодара» пройдет в субботу, 11 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30 по столичному времени. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.