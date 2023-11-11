​Кержаков оценил «Краснодар» и Ивича

Александр Кержаков, который сейчас тренирует «Спартак» из Суботицы, сказал несколько слов на тему лидерства «Краснодара» в чемпионате России. По словам Кержакова, лидерство «быков» его не удивляет.

«Лидерство «Краснодара» не удивило, команда имеет качественный состав с хорошим тренером, о котором здесь [в Сербии] хорошо отзываются», - цитирует Кержакова ТАСС.

В субботу «Краснодар» проведёт гостевой матч против «Зенита» в рамках заключительного тура первого круга РПЛ. Если команда Владимира Ивича проиграет, то потеряет лидерство, опустившись на вторую строчку.

Не пропустите подробную текстовую трансляцию матча «Зенит» - «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.