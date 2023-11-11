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​«Спартак» отказался от Давилы, сейчас он играет в ЦСКА слухи

11 Ноября 2023 • 14:57 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий Виктор Давила сменил мексиканский «Леон» на московский ЦСКА. Оказывается, чилийский футболист мог оказаться в другом столичном клубе – в «Спартаке». Как сообщает Metaratings, летом текущего года посредники предлагали услуги Давилы «красно-белым». Однако спартаковский спортивный сектор ответил, что клуб имеет более сильных кандидатов на усиление этой позиции. Как следствие, переговоры так и не стартовали, и Давила в итоге перебрался в стан ЦСКА.

В субботу ЦСКА играет против «Факела», и Виктор Давила уже успел забить гол. Следить за игрой во всех подробностях можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Виктор Давила ещё теги
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