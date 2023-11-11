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​Кержаков назвал свою задачу в сербском «Спартаке»

11 Ноября 2023 • 14:52 Комментировать

Тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков назвал задачу, которая стоит перед ним в сербском клубе.

«Задача – по итогам основной части первенства быть в первой восьмёрке, чтобы играть в плей-офф», - цитирует Кержакова ТАСС.

Кержаков добавил, что изначальной задачи на Кубок Сербии у команды не было, но при этом она хотела побеждать. Ранний вылет из турнира Кержаков объяснил кадровыми проблемами – из-за травм некоторые игроки провели много матчей, и им пришлось дать передышку.

Отметим, что на текущий момент «Спартак» из Суботицы занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Спартак Суботица
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