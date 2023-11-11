​Кержаков объяснил, почему российских футболистов сложно приглашать в «Спартак» из Суботицы

Рулевой «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков сообщил, что его клубу сложно рассчитывать на подписание контрактов с футболистами из России. Причина – невысокие финансовые возможности.

«У нас не такие большие возможности в клубе, чтобы мы могли платить большую зарплату или покупать кого-то. Те, кто пришли к нам летом, пришли бесплатно. Поэтому здесь нет такой практики, чтобы кого-то покупать», - цитирует Кержакова ТАСС.

Напомним, что Александр Кержаков тренирует сербский «Спартак» с лета текущего года. В 14 матчах под руководством россиянина было одержано пять побед при одной ничьей и восьми поражениях. На текущий момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии.