Кержаков: «РПЛ сильнее чемпионата Сербии»

Александр Кержаков, который сейчас тренирует «Спартак» из Суботицы, сравнил чемпионат Сербии с Российской премьер-лигой.

«Российский чемпионат сильнее чемпионата Сербии. Это даже не обсуждается. По уровню мастерства игроков. Уровень лидеров российского чемпионата выше лидеров чемпионата Сербии, если говорить о длительном отрезке», - цитирует Кержакова ТАСС.

Кержаков также отметил, что сербские клубы имеют плохую инфраструктуру. Лишь несколько клубов играют на хороших стадионах, многие арены старые.

Александр Кержаков принял «Спартак» летом текущего года. В 14 матчах под руководством российского специалиста команда отпраздновала пять побед при одной ничьей и восьми поражениях.