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Уткин — о голе Давилы: «Это или большой мастер, или большая удача»

11 Ноября 2023 • 14:24 Комментировать
Факел
0:1
ЦСКА Москва
1 3.85 X 3.50 2 2.05
2-й тайм

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на потрясающий гол нападающего ЦСКА Виктора Давилы в матче с «Факелом».

«Ничего себе Давила влепил. Бьют так многие. На любом уровне. Так легко себе представить, как мяч облетает вратаря и впивается в верхний угол! Но реально так забить — это или большой мастер, или большая удача», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Встреча 15-го тура чемпионата России «Факел» - ЦСКА продолжается в эти минуты. В начале матча Давила смог вывести свою команду вперед, поразив ворота соперника эффектным ударом из-за пределов штрафной.

Следить за дальнейшим ходом событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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