Бушманов: Бабич точно не лучше Джикии

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием о центральных защитниках московского «Спартака».

«Бабич — качественный, хороший защитник, но он точно не лучше Джикии. Можно сказать, что у «Спартака» хорошая линия обороны, несмотря на то, что они много пропускают», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в паре с Бабичем Дуарте стал играть увереннее, а есть еще и Чернов, способный в любой ситуации подстраховать партнеров.

В последних матчах Российской премьер-лиги Бабич и Дуарте стали основной парой центральных защитников в «Спартаке», а Чернов и Джикия получают игровое время в Кубке.