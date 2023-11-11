Давила в сольном проходе открыл счёт в матче «Факел» - ЦСКА

Первый гол 15-го тура Премьер-лиги забит в Воронеже, где играют «Факел» и ЦСКА. Уже на 10-й минуте противостояния. Виктор Давила, который появился в стартовом составе из-за дисквалификаций Виктора Мойзеса и Антона Заболотного, сразу отметился результативным действием. В контратаке футболист столичной команды с центра поля промчался к линии штрафной и метко пульнул в дальнюю девятку.

Счет на табло 0:1, при таком раскладе ЦСКА закрепляется на третьем месте, а соперник - 10-й. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.