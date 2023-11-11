Булыкин назвал Юрана открытием сезона в РПЛ

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, какой тренер стал для него открытием в текущем сезоне чемпионата России.

«За какие бы клубы ни брался Юран, всегда показывает хороший результат! Видно его работу, очень интересно слушать пресс-конференции. К тому же он сам играл на очень высоком уровне и за границей», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, 54-летний Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля этого года. В 14 турах нынешнего розыгрыша РПЛ «Пари НН» набрал 20 очков и на данный момент занимает восьмую строчку.

12 ноября подопечные Юрана примут «Балтику». Старт поединка запланирован на 14:00 по московскому времени.