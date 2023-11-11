Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал Юрана открытием сезона в РПЛ

11 Ноября 2023 • 14:10 Комментировать
Пари НН
...
Балтика
1 2.50 X 3.05 2 3.20
Через 22 ч. 48 мин.

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, какой тренер стал для него открытием в текущем сезоне чемпионата России.

«За какие бы клубы ни брался Юран, всегда показывает хороший результат! Видно его работу, очень интересно слушать пресс-конференции. К тому же он сам играл на очень высоком уровне и за границей», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, 54-летний Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля этого года. В 14 турах нынешнего розыгрыша РПЛ «Пари НН» набрал 20 очков и на данный момент занимает восьмую строчку.

12 ноября подопечные Юрана примут «Балтику». Старт поединка запланирован на 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Сергей Юран Пари НН ещё теги

Новости по матчу

10 Ноября
20:37
​Пари НН – Балтика: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 12 ноября 2023
09 Ноября
13:25
Пономарёв: «Ростов» может «сгореть» в матче со «Спартаком», а «Зенит» выиграет у «Краснодара»
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
08 Ноября
00:31
Три игрока «Пари НН» восстановились после травм
07 Ноября
20:24
Волженкин рассказал, верит ли «Балтика» в Игнашевича
13:13
Боселли: «Мне очень нравится российская лига, здесь высокий уровень»
11:44
​Пари НН - Балтика: актуальный прогноз и ставка на матч 12 ноября 2023 года Премьер-лиги России
06 Ноября
18:39
Яровинский может стать спортивным директором клуба РПЛ
15:02
Защитник «Пари НН» Стаматов пропустит около месяца из-за травмы
10:23
Игрок «Пари НН» Боселли: «В матче с ЦСКА нам просто не повезло»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
1
0
2.02 3.70 3.75
Видео
56 мин
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
3.55 3.50 2.15
Видео
11.11.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ахмат Ахмат
2.02 3.70 3.75
Видео
11.11.23 в 19:30
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
1.69 4.30 4.80
Видео
12.11.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
2.41 3.25 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
15:10 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: Матч с «Зенитом» станет определяющим для «Краснодара»
15:02 · Россия. Премьер-лига
​Кержаков оценил «Краснодар» и Ивича
14:57 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отказался от Давилы, сейчас он играет в ЦСКА слухи
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Кержаков назвал свою задачу в сербском «Спартаке»
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Кержаков объяснил, почему российских футболистов сложно приглашать в «Спартак» из Суботицы
14:37 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «РПЛ сильнее чемпионата Сербии»
14:30 · Кубок России
​ЭСК вынесла вердикт по нашумевшему пенальти Соболева
14:24 · Россия. Премьер-лига
Уткин — о голе Давилы: «Это или большой мастер, или большая удача»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Гарре реализовал пенальти, «Крылья Советов» повели в матче с «Уралом»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Бабич точно не лучше Джикии
14:16 · Россия. Премьер-лига
Давила в сольном проходе открыл счёт в матче «Факел» - ЦСКА
14:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал Юрана открытием сезона в РПЛ
14:03 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «От напряжённости никуда не деться, поэтому полны решимости изменить эту серию»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Для нас каждый матч - испытание, тем более, с таким соперником»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Зенит» сегодня вернёт лидерство»
Все новости
Рекомендуем