Ташуев: «Для нас каждый матч - испытание, тем более, с таким соперником»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- В прошлом матче Брызгалов получил травму. Вы раньше использовали Менделя в центре защиты. А сегодня пара Божин - Суслов. Почему именно Суслов составляет пару с Сергеем?

- Такой выбор у нас. Брызгалов травмирован, а Мендель пока после травмы не совсем готов. Поэтому пока Суслов работает.

- В матче с «Ахматом» также по травме был заменен Аппаев. Как вы оцениваете его готовность к игре? Он в стартовом составе.

- Раз выходит, значит, готов.

- На все 100?

- 100 не бывает в природе.

- «Факел» одержал три победы подряд. Как это влияет на настроение команды? Нет ли излишней самоуверенности?

- Откуда у нас самоуверенность? Мы понимаем свое место, понимаем, из чего складываются победы. Поэтому для нас каждый матч - испытание, тем более, с таким соперником. Организованным.