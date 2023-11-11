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Данни: «Зенит» сегодня вернёт лидерство»

11 Ноября 2023 • 13:55 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни высказал мнение о поединке между «сине-бело-голубыми» и «Краснодаром» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Зенита» есть возможность обойти прямого конкурента в очной встрече. Надеюсь, они воспользуются шансом. «Краснодар» - серьезный соперник, но «Зенит» сегодня вернет лидерство», - приводит слова португальца «РБ Спорт».

Матч «Зенита» против «Краснодара» состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

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